خبير عسكري روسي يعلق على الهجوم الأخير على "حميميم"

قال الخبير العسكري الروسي فيكتور موراخوفسكي إن قاعدة حميميم الروسية في سوريا هاجمتها طائرات بلا طيار (درون) صنعها الإرهابيون.

وقال موراخوفسكي: "حسب معلوماتي فإن الجماعات الإرهابية الأقرب وجودا لقاعدة حميميم تقع على حدود اللاذقية ومحافظة إدلب، في ما تسمى بمنطقة خفض التصعيد، حيث أُطلقت منها طائرات درون مزودة بقنابل صغيرة يدوية الصنع ورمانات، وتم كشفها بوسائل الدفاع الجوي ثم دمرت بمنظومة الصواريخ بانتير".

وأضاف الخبير: "لا أظن أن هذا الهجوم سيكون الأخير، ولذلك وجود منظومات صاروخية بعيدة المدى ومنظومات صاروخية قصيرة المدى، من طراز بانتسير، ضمن مجموعة وسائل الدفاع الجوي في سوريا يعتبر فعالا جدا. وستكون مفيدة في كل النزاعات القادمة، بما في ذلك مكافحة الجماعات الإرهابية".

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أفادت مساء أمس الثلاثاء، بأن وسائل الدفاع الجوي التابعة لقاعدة حميميم الروسية أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

المصدر: نوفوستي