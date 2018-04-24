شاهد بالفيديو.. محمد بن سلمان لشيخ سعودي: أنت والد لي

زار ولي العهد السعودي ووزير دفاع المملكة، الأمير محمد بن سلمان، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، عصر اليوم الثلاثاء في منزله، وذلك للاطمئنان على صحته.

ونشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو تم تصويره خلال الزيارة ويظهر محمد بن سلمان وهو يقول للشيخ الفوزان: "الحمد لله على سلامتك يا شيخ، ولا تشوف شر إن شاء الله".

وأضاف ولي العهد السعودي: "انتهينا من جلسة مجلس الوزراء، وأخذت الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد) لزيارتك قبل أن نروح إلى جدة".

بدوره، رحب الشيخ الفوزان بولي العهد ومرافقيه، وطلب من محمد بن سلمان الدخول لمجلسه، إلا أن الأخير رفض الدخول قبل الشيخ الفوزان، وقال: "أنت والد لي يا شيخ".

ورد الشيخ الفوزان قائلا: "الله يسلمك ويطول عمرك".

وكان الشيخ الفوزان، العالم المشهور في السعودية الذي يتولى عضوية المنظمات الدينية الأساسية في المملكة ويجيب على أسئلة المواطنين عبر برنامج في محطة إذاعية، قد تعرض لإصابة طفيفة، إلا أنها لم تمنعه، حسب الإعلام السعودي، من مباشرة عمله في هيئة كبار العلماء بشكل طبيعي.

المصدر: سبق + عكاظ

رفعت سليمان