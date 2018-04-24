 
مباشر

7 أئمة من الولايات المتحدة يتلقون دروسا في "مكافحة التطرف" في الجزائر

أخبار العالم العربي

7 أئمة من الولايات المتحدة يتلقون دروسا في
Reuters / Ramzi Boudina
7 أئمة من الولايات المتحدة يتلقون دروسا في "مكافحة التطرف" في الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5ji

استقبل المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران 7 أئمة قدموا من الولايات المتحدة في إطار مشروع تكوين أطلقته وزارة الشؤون الدينية لعرض تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

إقرأ المزيد
جنود من الجيش الجزائري - أرشيف - قائد مجموعة مسلحة في الساحل يسلم نفسه للجيش الجزائري

واستمع الوفد الأمريكي إلى محاضرة حول تعايش الأديان، حيث كشف ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في كلمة ألقاها أمام الحضور، أن الهدف من هذه المحاضرة هو مشاركة الولايات المتحدة التجربة الجزائرية الأليمة، مع الإرهاب وكيف استطاعت أن تتغلب عليه، وعلى مجمل الأفكار الهدامة التي تنهل من معين الفكر المتشدّد.

وأجمع المشاركون على ضرورة تحصين الشباب قبل الوصول إلى مرحلة التشدد، الذي يدفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية.

كما دعوا إلى استلهام التجربة من الجزائر التي حاربت الفكر الراديكالي والمتطرف.

وجاء استقبال هؤلاء الأئمة السبعة، بعد ما أوفدت واشنطن أكثر من مسؤول سام إلى الجزائر لهذا الغرض.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، قد كشف قبل أشهر، عن قدوم أئمة من الولايات المتحدة إلى الجزائر، كي يخضعوا لتكوين من قبل إطارات الوزارة في مجال محاربة التشدد والتطرف الديني.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة