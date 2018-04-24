بالفيديو.. القوات الإسرائيلية تفجر منزل أسير فلسطيني في جنين

فجرت القوات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، منزل الأسير الفلسطيني أحمد قنبع، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بمادة الديناميت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت حي البساتين في المدينة وحاصرت منزل قنبع الذي تتهمه بالمشاركة في مقتل حاخام اسرائيلي قرب مستوطنة حفات جلعاد غرب نابلس، مطلع العام الحالي، برفقة أحمد نصر جرار.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إن الجنود تعرضوا لإطلاق نار من قبل مقاومين خلال عملية الهدم أصيبت على إثرها مجندة من "حرس الحدود" بجروح متوسطة، كما اندلعت مواجهات مع الشبان.

المصدر: معا