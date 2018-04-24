أول تعليق للحرس الثوري الإيراني على مقتل الصماد بغارة للقوات السعودية

استنكر الحرس الثوري الإيراني اغتيال القيادي الحوثي البارز، صالح الصماد، على يد القوات الجوية السعودية، واصفا سلطات المملكة بالمجرمين.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في تصريحات صحفية، إن "هذه الجريمة جسدت مدى نجاح المقاومة والصمود لدى الشعب اليمني العربي المسلم والمظلوم في إفشال مؤامرات المجرمين في السعودية وحلفائهم الإقليميين وغير الإقليميين، والنصر النهائي سيكون من نصيبهم بفضل الباري تعالى".

ونعى المتحدث باسم الحرس الثوري الصماد بأنه كان "مناضلا يمنيا مخلصا وسياسيا متمرسا"، وشدد على أن جرائم أعداء اليمن والاستمرار في قتل شعب هذا البلد ومواصلة الحصار الدوائي والغذائي المفروض عليه لن تؤدي إلى أي نتائج قطعا".

وأدان شريف بشدة الضربات الجوية على محافظة الحديدة، حيث قتل الصماد، معتبرا أنها "جريمة أخيرة ارتكبتها السعودية"، وقدم "خالص العزاء والمواساة الى الشعب والجيش واللجان الشعبية" وخاصة زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك بدر الدين الحوثي.

وخلص المتحدث باسم الحرس الثوري إلى القول: "إن الدماء الطاهرة للشهيد الصماد وسائر الشهداء المظلومين في المقاومة الإسلامية اليمنية ستبقى سارية قطعا في شرايين الشعب المجاهد لهذا البلد وستزيد في إصراره علي تحقيق المبادئ السامية التي قدم في سبيلها تضحيات كبيرة".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية رسمية

رفعت سليمان