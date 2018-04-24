الدفاع الروسية: إسقاط أهداف جوية صغيرة مجهولة قرب قاعدة حميميم

أفادت وزارة الدفاع الروسية، نساء اليوم الثلاثاء، بأن وسائل الدفاع الدوي التابعة لقاعدة حميميم الروسية أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع مصابين أو أضرار مادية.

وكانت مصادر أفادت لـRT بأن هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ جرى تنفيذه على حميميم لكنها لم تقترب من المطار.

وأضافت المصادر أن جميع الأهداف وعددها 3 دمرت في الجو.

يتبع..