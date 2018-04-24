الإخبارية السعودية: متحدث جماعة الحوثي يتقدم بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان

أفادت قناة الإخبارية السعودية، مساء الثلاثاء، بأن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي تقدم بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان.

عاجل | مصادر #الإخبارية: متحدث جماعة الحوثي يتقدم بطلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان. #اليمن — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 24 апреля 2018 г.

وأعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، مقتل رئيسه صالح الصماد، بغارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي.

المصدر: الإخبارية السعودية