روحاني يتوعد بإحباط "مؤامرات الأنظمة العربية الرجعية"

توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن بلاده ستقف بقوة في وجه مؤامرات "أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية"، مؤكدا أن جيش إيران وحرسها الثوري سيدافعان عن أمنها.

وأشار روحاني، في كلمة ألقاها أمام جمع من أهالي مدينة تبريز، اليوم الثلاثاء: "إننا سنصون هدوء حياة الشعب واستقرار السوق، وأعدكم أيها الشعب الإيراني العظيم بأن مؤامرات أمريكا والصهاينة وبعض الأنظمة الرجعية العربية في المنطقة لن تؤثر على تقدم إيران العزيزة".

وأضاف روحاني محذرا: "إنه على هؤلاء الذين يجلسون في البيت الأبيض أن يعلموا أنهم سواء التزموا أم لم يلتزموا بتعهداتهم وحضارتهم وإنسانيتهم، فإن الحكومة الإيرانية نيابة عن الشعب الإيراني ستواجه بحزم أي مؤامرة من قبل هؤلاء، لا يمكن لأحد أن يحبط هذا الشعب العظيم ويسلب أمل مستقبله".

واعتبر روحاني أن إيران اليوم هي أقوى وأكثر قدرة من أي وقت مضى، قائلا: "إذا أراد أحد خيانة عهده مع الشعب الإيراني فإنه سيواجه تداعيات ذلك لأن الشعب والحكومة في إيران لديهما برامج لكل مرحلة وليس لديهما أي مشكلة".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الأمن اليوم في إيران "منقطع النظير" وذلك "بفضل تضحيات أبطال حرس الثورة الإسلامية والجيش والتعبئة الشعبية"، وأضاف: "سنحافظ على الوحدة التي توفرت بين أبناء الشعب الإيراني ".

وتأتي تصريحات روحاني في ظل توتر كبير بين إيران من جهة وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية من جهة أخرى، وتعتبر هذه الدول الـ3 "النظام الإيراني" أكبر قوة داعمة للإرهاب ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر: تسنيم + فارس

رفعت سليمان