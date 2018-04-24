شقيق محمد بن سلمان: الرد على الصماد جاء تحت قيادة سمو ولي العهد

صرح السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، بأن تصفية القيادي الحوثي البارز، صالح الصماد، نفذت من قبل القوات الملكية الجوية ردا على تهديده بإطلاق الصواريخ على السعودية.

وقال خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد السعودي ووزير دفاع البلاد، الأمير محمد بن سلمان، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمد الله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح".

تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح، و هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع.#مملكة_الحزم — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 24, 2018

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وأضاف السفير السعودي لدى الولايات المتحدة: "هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أمس الاثنين، عن مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، صالح الصماد، بغارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي.

وكان الصماد يعتبر المطلوب رقم 2 لدى قائمة التحالف العربي، الذي يحارب في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، كما تم رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على هذا القيادي الحوثي.

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان