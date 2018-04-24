روسيا ستقدم لمنظمة "حظر الكيميائي" شهودا لتمثيلية "هجوم دوما"

أعلنت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم للمنظمة شهودا من سوريا شاركوا في تصوير فيديو مزور حول "هجوم كيميائي"مزعوم في بلدة دوما السورية.

وأوضحت البعثة أن المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه تقديم هؤلاء الشهود ، سيعقد يوم الخميس المقبل، بعد موجز صحفي خاص بأعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

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وجاء خبر وجود شهود للفيديو المزيف الذي صورته منظمة "الخوذ البيضاء" على لسان المندوب الروسي الدائم لدى "حظر الكيميائي"، ألكسندر شولغين، في 16 أبريل. وذكر الدبلوماسي الروسي في كلمة أمام المجلس التنفيذي للمنظمة، أن الخبراء الروس الذين أجروا فحوصا في بلدة دوما، لم يعثروا على أثر واحد لاستخدام السلاح الكيميائي هناك، لكنهم وجدوا أشخاصا شاركوا مباشرة في تصوير لقطات قدمت على أنها "أدلة" على وقوع الهجوم المزعوم.

وجرى نشر تقارير عن شن القوات السورية، في 7 أبريل، هجوما كيميائيا في بلدة دوما (بغوطة دمشق الشرقية) من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية، من بينها منظمة "الخوذ البيضاء" التي وصفتها وزارة الدفاع الروسية بمصدر معلومات كاذبة. وفي 10 أبريل، تم اتخاذ قرار بإرسال بعثة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما لإجراء تحقيق في هذا الشأن.

واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تقارير عن حادثة دوما كذريعة لتوجيه ضربة صاروخية مكثفة إلى سوريا في 14 من هذا الشهر، وذلك من دون موافقة مجلس الأمن الدولي. ووصفت موسكو هذه العملية بالعدوان على سوريا، مشيرة إلى أنها أساءت كثيرا لعملية التسوية في هذا البلد.

المصدر: تاس

قدري يوسف