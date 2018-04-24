مسلحون يختطفون نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية

أفاد موقع "السومرية نيوز" بأن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس اتحاد الملاكمة بشار مصطفى اختطفته جماعة مسلحة.

ونقل الموقع اليوم الثلاثاء عن مصدر مطلع تأكيده أن عملية الاختطاف نُفذت في منطقة المسيب على الطريق الواصل بين بغداد وكربلاء ، مضيفا أن المسؤول الرياضي المخطوف كان في طريق عودته إلى العاصمة، بعد تأدية واجب التعزية لأحد أعضاء اتحاد الملاكمة.

وذكر المصدر أن أجهزة الأمن فتحت تحقيقا في الحادث بغية معرفة الجهة التي تقف وراء الاختطاف.

وأكد مصدر في حامية المسؤول المخطوف لقناة "صلاح الدين خبر" أن مصطفى اختطف وتمت مصادرة إحدى سياراته في نقطة تفتيش وهمية نصبها المسلحون في المنطقة، علما بأن هذا الأسلوب كثير ما يلجأ إليه عناصر تنظيم "داعش".

اختطاف مسؤول اللجنة الاولمبية و رئيس اتحاد الملاكمة ( مصطفى بشار ) من قبل نقطة تفتيش وهمية ومصادرة احدى عجلاته بالقرب من جسر المسيب على طريق #كربلاء - #بغداد حسب احد افراد حمايته pic.twitter.com/99uMFBNAKk — مراسل صلاح الدين (@murasel0) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف