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مسلحون يختطفون نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية

أخبار العالم العربي

مسلحون يختطفون نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية
Reuters Mushtaq Muhammad
عناصر قوات الأمن العراقية
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أفاد موقع "السومرية نيوز" بأن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس اتحاد الملاكمة بشار مصطفى اختطفته جماعة مسلحة.

ونقل الموقع اليوم الثلاثاء عن مصدر مطلع تأكيده أن عملية الاختطاف نُفذت في منطقة المسيب على الطريق الواصل بين بغداد وكربلاء ، مضيفا أن المسؤول الرياضي المخطوف كان في طريق عودته إلى العاصمة، بعد تأدية واجب التعزية لأحد أعضاء اتحاد الملاكمة.

وذكر المصدر أن أجهزة الأمن فتحت تحقيقا في الحادث بغية معرفة الجهة التي تقف وراء الاختطاف.

وأكد مصدر في حامية المسؤول المخطوف لقناة "صلاح الدين خبر" أن مصطفى اختطف وتمت مصادرة إحدى سياراته في نقطة تفتيش وهمية نصبها المسلحون في المنطقة، علما بأن هذا الأسلوب كثير ما يلجأ إليه عناصر تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف

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