السعودية.. محاكمة متهمين الأول أيد "داعش" والثاني قلد صوتي صدام والقذافي

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، الاثنين، الجلسة الأولى لمحاكمة سعوديين اثنين أدانتهما النيابة العامة بعدة تهم من بينها تأييد تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وتمويل الإرهاب.

وأفادت صحيفة "الرياض" السعودية، الثلاثاء، بأن المتهم الأول بالإضافة إلى تأييده لتنظيم "داعش" قام بتحويل مبالغ مالية إلى أحد عناصر تنظيم "صقور العز" في سوريا، ناهيك عن إعداد منزله وكرا لتصنيع الخمور وترويجها.

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كما كشفت الصحيفة أنه أعد وأرسل وخزّن ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة، كما نشر عبر حسابيه على "تويتر" وتليغرام" أخبارا وإصدارات لتنظيم "داعش"، بالإضافة إلى إرسالها عبر "واتس آب" إلى أصدقائه، مضيفة أنه أساء للأسرة الحاكمة عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب".

وبحسب الإدعاء العام فقد ارتكب المتهم الثاني جريمة اجتماعه مع المتهم الأول المؤيد لتنظيم "داعش" ليحرضه على تأييد التنظيم وتستره عليه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.

ووجهت له كذلك تهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعداد رسالتين صوتيتين يقلد فيهما الرئيسين الراحلين العراقي صدام حسين والليبي السابق معمر القذافي منتقدا فعاليات مهرجان أبها عاصمة السياحة العربية وإرسالها عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" إلى مجموعة تضم عددا من أصدقائه بالإضافة إلى شربه المنكر.

وطلب المدعي العام بالنيابة العامة الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بحد المسكرات والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة ومنعهما من السفر.

المصدر: صحيفة "الرياض"