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الحكومة السورية: تحرير شمالي حمص بعد ريف دمشق

أخبار العالم العربي

الحكومة السورية: تحرير شمالي حمص بعد ريف دمشق
AFP STRINGER
الجيش السوري في شمال محافظة حمص (صورة من الأرشيف)
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أعلن وزير المصالحة السوري علي حيدر أن السلطات السورية تخطط لتحرير الجيب بشمال محافظة حمص بعد إتمام صفقات انسحاب المسلحين من المناطق المتبقية بريف دمشق.

وأوضح حيدر في تصريح لوكالة "رويترز" أن ذلك سيحدث قريبا بعد "الحل النهائي" في القلمون.

وذكر الوزير أن الحكومة السورية كانت منذ فترة تلقي منشورات على الرستن وتلبيسة والحولة شمالي حمص، مشيرا إلى أن " هناك عملا جديا في تلك المنطقة".

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وأكد أن هناك خيارين أمام المسلحين، وهما إما المصالحة التامة أو المواجهة.

وأشار إلى أن تحرير المناطق بالقرب من دمشق وشمالي حمص هو من الأولويات العاجلة للحكومة.

ويقوم الجيش السوري حاليا بعملية عسكرية لتحرير مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق، كما تستمر عملية إخراج المسلحين من الضمير والقلمون بريف العاصمة.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

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