الاستخبارات الإسرائيلية تشكك في توريد أنظمة "إس-300" الروسية إلى سوريا

عبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن شكوكه في أن تقوم روسيا بتزويد سوريا بمنظومة "إس-300" الصاروخية، محذرا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور العلاقات الروسية الإسرائيلية.

وقال كاتس في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أشك في أنها (روسيا) ستقوم بتوريد هذه الأنظمة (إلى سوريا)، إذ أنه سيتم في هذه اللحظة تجاوز لخط محدد في علاقاتنا".

وجاء تصريح كاتس تعليقا على مقالة نشرتها صحيفة "كوميرسانت" الروسية تؤكد أن موسكو يمكن أن تبدأ في توريد أنظمة "إس-300" إلى سوريا مجانا، لإنشاء منظومة دفاع صاروخي قادرة على حماية دمشق وأماكن تمركز الآليات الجوية من الغارات.

وكانت دمشق قد وقعت مع موسكو عقدا حول توريد هذه الأنظمة عام 2010، لكن تم إلغاء هذا العقد أثناء مرحلة تنفيذه بطلب من إسرائيل، التي عبرت عن مخاوفها على أمن أجوائها.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا