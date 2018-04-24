هجوم مصري عنيف على أفيخاي أدرعي بعد تهنئته لمحمد صلاح

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تهنئة الجيش الإسرائيلي لنجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

إقرأ المزيد

واستفزت تغريدة المتحدث الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أمس الاثنين، قال فيها: "التهاني الحارة للفرعون المصري محمد صلاح"، المصريين الذين كالوه بالسباب والشتائم.

وقال أحد المغردين: "لو يعرف إنك هتباركله يا أفيخاى مكنش استلمها والله"، وأضاف آخر: "محمد صلاح يطالب برمي إسرائيل بالبحر وإنهاء الاحتلال الغاشم للقدس وفلسطين وإعادة الحق لأصحابه".

وتساءل أحد المعلقين: "طبعا بالتأكيد انته عارف كويس إن المصريين والعرب والمسلمين بيكرهوكم بس ياريتك تعرف ليه بينك وبين نفسك وخليك صريح مع نفسك ياتري تستحقوا الناس تكرهكم"؟

إقرأ المزيد

وقوبل هذا السيل من التغريدات الغاضبة، بتغريدات معاكسة، حيث رد أحد المعلقين على السباب قائلا: "عيب عليكم رجاء لماذا هاذا السب والقذف للسيد ادرعي، الرجال ماقال شي غير أنه بيهنئكم بتتويج صلاح لذلك رجاء لا تقابلوا الإحسان بالإساءه".

إلى ذلك، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، وقال اليوم الثلاثاء، في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "أتقدم بالتهنئة لابن مصر محمد صلاح على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر، ويؤكد على قدرات المصريين المبهرة في كل المجالات، فخور به وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا".

المصدر: وكالات