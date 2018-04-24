إيران تعزي في مقتل الصماد جراء غارة للتحالف العربي!

عزّى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في برقية مواساة الشعب اليمني، في مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بغارة نفذتها طائرات التحالف العربي في اليمن.

واتهم شمخاني في البرقية السعودية "بارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني"، معتبرا أن ما وقع هو اغتيال لقادة سياسيين، ويعني الهروب من الحوار والابتعاد عن دائرة المنطق والحلول السياسية.

وأشاد بالدور، الذي لعبه الصماد في اليمن، مضيفا أن "الدم الطاهر للصماد برهن أحقية ومظلومية جهاد الشعب اليمني وزيف مزاعم المسؤولين السعوديين".

كما هنأ شمخاني، مهدي المشاط، بانتخابه رئيسا جديدا للمجلس السياسي الأعلى في اليمن، مؤكدا دعم إيران المستمر وتعاونها السياسي بهدف التوصل إلى تسوية الأزمة ووضع حد، لما وصفه بـ"العدوان الأجنبي على هذا البلد".

المصدر: فارس