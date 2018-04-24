الزيارة الأولى من نوعها.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل بعد تهديدات إيرانية

وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها، بدعوة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي ايزنكوت.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن هذه "الزيارة تأتي في ظل التوتر الأمني وتهديدات إيران لإسرائيل، وتم خلالها عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمنيين من بينهم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شابات، ومسؤولون آخرون".

وعبرت المصادر عن "قلقها من احتمال انسحاب القوات الأمريكية المرابطة في سوريا، وهي قوات تخضع لإمرة الجنرال فوتيل".

وأفادت هيئة البث بأن الجنرال فوتيل "بحث خلال زيارته كذلك احتمال تراجع واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني".

وأضافت أن القيادة المركزية الأمريكية المعروفة اختصارا بـ"سنتكوم" هي الإدارة المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط ومصر - باستثناء إسرائيل، وتقع ضمن نطاق القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا - لتنظيم القوات الأمريكية وحلفائها من داخل حلف شمال الأطلسي ومن خارجه، وهي قيادة عسكرية منفصلة عن القيادة السياسية.

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا