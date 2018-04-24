موقف كويتي جريء من إيران ومن ثورات الربيع العربي!

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن إيران "جرحت" بلاده في أمور كثيرة، مشددا في الوقت ذاته على عدم رغبة الكويت في الصدام مع طهران.

"الجريدة" الكويتية نقلت عن الجارالله قوله إن "إيران جرحت الكويت في أمور كثيرة، وكنا نطمح إلى حوار خليجي معها، يراعى فيه حسن الجوار والمواثيق الدولية".

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وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي في هذا السياق على أن بلاده لا ترغب في "الصدام بل بالحوار المشروط، وأبلغنا المسؤولين الإيرانيين ذلك، وتحركنا بتفويض من الإخوة في مجلس التعاون للشروع في حوار".

وفي شأن آخر، رأى الجارالله أن ما يسمى بثورات الربيع العربي قد أعادت الأمة 20 عاما إلى الوراء وعطلت التنمية والاقتصاد، فضلا عن أنها فجرت "ينابيع الإرهاب في المنطقة".

المصدر: الجريدة

محمد الطاهر