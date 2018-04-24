فيديو جديد لعملية استهداف الصماد من قبل طائرات التحالف العربي

وثق مقطع فيديو تفاصيل جديدة لاستهداف رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، صالح الصماد، ومرافقيه، بغارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة الحديدة.

ويظهر الفيديو رصد وتتبع سيارتين مدنيتين، من قبل مقاتلة تابعة للتحالف العربي، وعملية قصف السيارة الأولى التي كانت تقل الصماد، ومن ثم استهداف 3 من مرافقيه فروا من السيارة الثانية.

وقد نعى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، في بيان أمس الاثنين، الصماد، مشيرا إلى أنه قتل "ظهر يوم الخميس.. الموافق 19 أبريل 2018 في محافظة الحديدة إثر استهدافه بغارة جوية من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي وهو يؤدي واجبه الوطني"، حسب ما ورد في بيان المجلس.

المصدر: وكالات