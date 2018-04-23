السفارة الروسية في تل أبيب: لا علم لنا بطلب إسرائيل عدم توريد "إس-300" لدمشق

نفت السفارة الروسية في تل أبيب، اليوم الاثنين، وجود أي معلومات لديها حول تقدم إسرائيل بطلب إلى روسيا بعدم توريد منظومات "إس-300" المضادة للجو لسوريا.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة "لا علم لنا بذلك"، ردا على طلب وكالة "إنترفاكس التعليق على تقارير إعلامية غربية عن توجه السلطات الإسرائيلية إلى موسكو بهذا الطلب.

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وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، أعلن، في 14 أبريل، أن روسيا، في ضوء ضربة التحالف العربي الثلاثي على سوريا، قد تنظر في توريد منظومات "إس-300" لدمشق، وذلك ضمن جهود موسكو لتطوير قدرات الدفاع الجوي السوري.

وفي موجز صحفي آنذاك، أعاد رودسكوي إلى الأذهان أن روسيا، قبل عدة أعوام استجابت لطلب بعض شركائها الغربيين وألغت عقدا مع سوريا حول توريد المنظومات الدفاعية المذكورة لها، لكن في ضوء الأحداث الأخيرة ترى موسكو أنه ممكن النظر في هذا الموضوع مجددا.

وأوردت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية عدة، نهاية الأسبوع الماضي، أن صواريخ "إس-300" قد تم نقلها إلى سوريا. لكن وزير الخارجية الروسي صرح، اليوم الاثنين: "لا أستطيع القول إن القرار (تسليم إس-300) قد اتخذ ... وننتظر القرارات التي ستتخذها القيادة الروسية مع ممثلين سوريين، ومن المؤكد أنه لا توجد أسرار وكل شيء بهذا الخصوص سيتم إعلانه".

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف