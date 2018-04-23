الإمارات تعلن إطلاق مشروع ترميم جامع النوري في الموصل

اتفقت الإمارات مع العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية.

‎وأوضحت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن الإعلان عن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في العاصمة العراقية بغداد و حضرته وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، نورة بنت محمد الكعبي، ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، فرياد محمد رواندزي، وممثلون عن منظمة "اليونسكو" والوقف السني العراقي ومنظمة التعاون الإسلامي.

#الإمارات تعلن عن إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة #الموصل في مشروع هو الأضخم من نوعه في #العراق.#وامpic.twitter.com/K2H89OJQfy — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

ووقع الجانبان الإماراتي والعراقي اتفاقا مناسبا حول إطلاق المشروع، الذي يمتد 5 ‎سنوات ويعتبر الأضخم من نوعه في العراق وبكلفة 50 مليونا و400 ألف دولار أمريكي، وسيجري تطبيقه بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم".

وقالت الكعبي في المؤتمر الصحفي: "إن فرحتنا و اعتزازنا اليوم بهذا المشروع نابع من إيماننا بأن للثقافة دورا كبيرا في مواجهة الإرهاب ومحاربته هذا الإرهاب وأدواته التي كانت سببا في تدمير مسجد النوري الكبير ومنارته الحدباء في الماضي القريب ويعكس جهود الإمارات الإيجابية في نشر رسالة الأمل والوسطية والانفتاح ضد التعصب والتطرف الفكري والديني والثقافي".

وأكدت الوزيرة "وقوف الإمارات قيادة وشعبا إلى جانب العراق الشقيق وهو يتعافى من آثار الحرب التي استهدفت إنسانه و كيانه و حجره و بشره".

واعتبرت أن هذا المشروع يتكامل مع التزام الإمارات المبدئي بدعم العراق بإجمالي 500 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية والكهرباء والمساعدات الإنسانية وغيرها، في مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق المنعقد في فبراير من العام الحالي إذ يوفر المشروع أكثر من 1000 فرصة تدريبية و وظيفية للعراقيين خلال تنفيذ المشروع.

المصدر: وام

رفعت سليمان