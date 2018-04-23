مصر.. مطالب بفتح "قضية 250" أمن دولة (فيديو)

طالب الإعلامي المصري نشأت الديهي، الدولة المصرية بفتح ملف القضية المعروفة إعلاميا بالـ"قضية 250" بشأن التمويلات الأجنبية، موضحًا أنه لا ينبغي أن تستمر هذه القضية مغلقة كثيرا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن مصر لم يخف عنها شيئا، والأجهزة المصرية قوية وتعلم كل المخططات التي تريد أن تنال من عزيمتنا، وتنال من أمن واستقرار البلد، لاسيما أن أصحاب قوى الشر يريدون لمصر عدم الاستقرار والأمان.

وقال "الديهي"، إنه في عام 2011 تم صرف تمويل من الخارج لهدم مصر بنحو 100 مليون دولار، متابعًا "أمريكا دفعت تمويلات لنشر الإرهاب في مصر، وللتشكيك في الدولة المصرية".

المصدر: "صحف مصرية"