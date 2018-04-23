غوتيريش يدين قصف التحالف العربي لحفل زفاف في اليمن

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قصف التحالف العربي بقيادة السعودية لحفل زفاف في محافظة حجة اليمنية، الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك اليوم الاثنين، أن "الأمين العام يذكر كافة الأطراف بالتزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي فيما يخص حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية أثناء النزاعات المسلحة".

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ودعا الأمين العام إلى تحقيق سريع وفعال وشفاف في الحادث.

هذا، وكان مصدر طبي يمني قد ذكر لـ RT أن غارات التحالف العربي بقيادة السعودية على حفل زفاف في محافظة حجة شمال غرب البلاد أسفرت عن سقوط 33 قتيلا وإصابة 55 آخرين، فيما تتحدث تقارير إعلامية عن سقوط نحو 50 قتيلا.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف