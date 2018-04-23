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حماس تهاجم عباس

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حماس تهاجم عباس
Reuters / Mohamad Torokman
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قالت حركة حماس إن استمرار إجراءات الرئيس محمود عباس "الانتقامية" ضد الفلسطينيين في غزة وقطع رواتب موظفي السلطة مؤخرا عملا ينافي كل القيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية والإنسانية.

وأضافت الحركة في بيان الاثنين، أن تلك الاجراءات ضرب لمقومات وعوامل صمود أبناء القطاع، وابتزازهم في لقمة عيشهم مقابل أثمان سياسية بخسة.

وحذرت الحركة من استمرار هذه السياسة التي تستهدف الوحدة المجتمعية للشعب وتكرس الانقسام، وفصل الضفة عن غزة تمهيدا لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية.

وعبرت حركة حماس عن كامل تضامنها ووقوفها إلى جانب مطالب الموظفين كافة دون استثناء.

ودعت الحركة الكل الفلسطيني وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الفوري والعاجل لوقف ما وصفته بـ"المجزرة" و"الاستهتار" بحياة مليوني فلسطيني في غزة يعيشون أسوأ ظروف الحياة، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بحقهم.

المصدر: موقع حركة حماس

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