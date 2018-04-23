حماس تهاجم عباس

قالت حركة حماس إن استمرار إجراءات الرئيس محمود عباس "الانتقامية" ضد الفلسطينيين في غزة وقطع رواتب موظفي السلطة مؤخرا عملا ينافي كل القيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية والإنسانية.

وأضافت الحركة في بيان الاثنين، أن تلك الاجراءات ضرب لمقومات وعوامل صمود أبناء القطاع، وابتزازهم في لقمة عيشهم مقابل أثمان سياسية بخسة.

نعتبر استمرار إجراءات عباس الانتقامية ضد أهلنا في #غزة وقطع رواتب موظفي السلطة مؤخرا، عملًا مجردًا من كل القيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وضربًا لمقومات وعوامل صمود أبناء القطاع، وابتزازهم في لقمة عيشهم مقابل أثمان سياسية رخيصة — حركة حماس (@hamasinfo) 23 апреля 2018 г.

وحذرت الحركة من استمرار هذه السياسة التي تستهدف الوحدة المجتمعية للشعب وتكرس الانقسام، وفصل الضفة عن غزة تمهيدا لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية.

وعبرت حركة حماس عن كامل تضامنها ووقوفها إلى جانب مطالب الموظفين كافة دون استثناء.

وإننا إذ نحذر من استمرار هذه السياسة التي تستهدف الوحدة المجتمعية لشعبنا وتكرس الانقسام وفصل الضفة عن غزة تمهيدًا لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية، لنعبر عن كامل تضامننا ووقوفنا إلى جانب مطالب الموظفين كافة دون استثناء — حركة حماس (@hamasinfo) 23 апреля 2018 г.

ودعت الحركة الكل الفلسطيني وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الفوري والعاجل لوقف ما وصفته بـ"المجزرة" و"الاستهتار" بحياة مليوني فلسطيني في غزة يعيشون أسوأ ظروف الحياة، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بحقهم.

كما ندعو الكل الفلسطيني وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجزرة وهذا الاستهتار بحياة مليوني فلسطيني في غزة يعيشون أسوأ ظروف الحياة، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بحقهم. — حركة حماس (@hamasinfo) 23 апреля 2018 г.

المصدر: موقع حركة حماس