الأردن عن سوريا: لا يمكن لفراشة عبور حدودنا ومن يقترب سيلقى حتفه

شدد الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام الأردني محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء الاثنين، على أن لأمن حدود بلاده أولوية قصوى، مؤكدا أن فراشة لا يمكنها العبور.

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وقال محمد المومني إن الفراشة لا يمكنها تجاوز الحدود، مشيرا إلى أن نظام حماية الحدود في المملكة لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم، ومن يقترب من الحدود سيلقى حتفه.

وأكد وزير الإعلام أن الجهات الرسمية تتابع التقارير حول تطورات الأزمة السورية، مضيفا أن ما يهم الأردن في هذه المسألة هو حماية حدوده الشمالية والحفاظ على استقرار منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي لسوريا.

وصرح أن الأردن على تواصل مستمر مع كافة القوى المؤثرة في الأزمة السورية، بهدف تجسيد الموقف الأردني الثابت بأن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة وأن أي تطورات ميدانية يتم التعامل معها ضمن هذا الإطار.

وأفاد الناطق باسم الحكومة الأردنية بأنه رغم انعدام الأمن وغياب الاستقرار على الطرف المقابل في الحدود الشمالية، إلا أن القوات المسلحة الأردنية تقوم بحمايتها على أكمل وجه وتصد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات إلى جانب التصدي لمحاولات التسلل من الطرف الآخر للحدود.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية