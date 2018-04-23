الأسد لمسؤول إيراني: سنستعيد كامل الأراضي السورية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري، أن العدوان الثلاثي على سوريا لن ينجح.

وأعلن الأسد خلال اللقاء اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا "ومعها مجموعة من أدواتها من دول المنطقة كانت تدعم الإرهابيين منذ اليوم الأول للحرب على سوريا وعدوانها المباشر مؤخرا، لن ينجح في وقف الحرب على الإرهاب التي ستتواصل حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية".

الرئيس #الأسد يستقبل حسين جابري #أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له.. pic.twitter.com/WrP6qD42PB — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 23 апреля 2018 г.

من جانبه، اعتبر جابري أنصاري أن "الدافع الحقيقي وراء العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على سوريا هو الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة على الإرهابيين وخوف تلك الدول من استمرار هذه الانتصارات بنفس الوتيرة وامتدادها إلى مناطق جديدة".

ووضع جابري أنصاري الرئيس السوري في صورة التحركات والجهود التي تبذلها إيران على الصعيد السياسي "للمساعدة في إنهاء الحرب على سوريا".

وتناول الجانبان آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع الميداني في سوريا، وتوافقا في الآراء حول مختلف القضايا التي طرحت خلال اللقاء وعلى "أهمية استمرار سوريا وإيران في تعزيز تعاونهما وتنسيق مواقفهما لما فيه مصلحة شعبيهما وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

المصدر: سانا

أنطون زوييف