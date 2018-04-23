الرئاسة السورية تنفي تصريحات ملفقة على لسان الأسد

نفت الرئاسة السورية في بيان نشرته، الاثنين، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تصريحات تناقلتها وسائل إعلام نسبتها للرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت الرئاسة السورية إن بعض المواقع الإلكترونية والصحف "المفلسة" تناقلت خلال الأيام الماضية، أخبارا وأحاديث ملفقة على لسان الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكدت أن الأسد لم يجر أي مقابلة أو حديث أو تصريح صحفي لأي وسيلة إعلامية مؤخرا.

وأشارت إلى أن أي لقاء أو تصريح أو حديث يجريه الرئيس مع أي موقع أو صحيفة أو وسيلة إعلامية، سينشر أولا على الحسابات الرسمية للرئاسة في وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام السورية الرسمية.

ولم تشر الرئاسة السورية في بيانها إلى تلك التصريحات التي تناقلتها المواقع الالكترونية.

جدير بالذكر أن الرئاسة تنشر على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي المقابلات التي يجريها الرئيس مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

المصدر: الرئاسة السورية