الجيش الإسرائيلي يقصف مدفعا سوريا ردا على سقوط قذيفة أطلقت من الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مدفعا سوريا في هضبة الجولان ردا على سقوط قذيفة هاون بالقرب من الجدار الأمني في المنطقة، محملا الحكومة السورية مسؤولية إطلاقها.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "سقطت في وقت سابق اليوم قذيفة هاون بالقرب من الجدار الأمني شمال هضبة الجولان. كما يبدو فالحديث يدور عن انزلاق النيران من الحرب الأهلية في سوريا.

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ردا على ذلك، قصف جيش الدفاع مدفعا واحدا في المنطقة التي أطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان".

واختتم البيان بالقول إن الجيش الإسرائيلي يعتبر "النظام السوري مسؤولا عما يدور داخل أراضيه ولن يتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها"، بحسب النص.

ومنذ نشوب الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، شهدت منطقة الجولان مرارا عمليات قصف إسرائيلية تستهدف مواقع الجيش الحكومي السوري، تبررها تل أبيب دائما بحرصها على عدم ترك المساس بأمنها "بلا رد".

وتسيطر إسرائيل على ثلثي مساحة هضبة الجولان السورية منذ حرب 1967، فيما تطالب سوريا بإعادة هذه الأراضي إليها.

في 1981، أصدر الكنيست "قانون الجولان" الذي يجعل الأراضي المحتلة السورية جزءا من محافظة الشمال الإسرائيلية.

لم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع لللأمم المتحدة في قرار برقم 497 من 17 ديسمبر 1981. وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم "الجولان السوري المحتل".

المصدر: معا + وكالات

قدري يوسف