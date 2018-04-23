ولي عهد أبوظبي يوجه بتنظيم عرس جماعي لـ2200 شاب وفتاة في اليمن

بتوجيه من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تستعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تنظيم سلسلة من الأعراس الجماعية في 8 محافظات في اليمن.

وأفادت صحيفة "البيان" اليوم الاثنين، بأن 2200 شاب وفتاة سيتزوجون برعاية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيها اليمن من حرب منذ سنوات، أدت إلى تدهور حاد في جميع المجالات والقطاعات.

وأكدت المديرة الإعلامية الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، جولييت توما، الشهر الماضي، أن 80% من الناس في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وأن الخدمات الأساسية تقترب من الانهيار.

المصدر: وكالات