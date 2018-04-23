"داعش" يهدد باستهداف مراكز الاقتراع في العراق

هدد تنظيم "داعش" بمهاجمة مراكز الاقتراع في العراق خلال الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، معتبرا أن أي مشارك في الانتخابات سيكون "كافرا".

واتهم المتحدث باسم التنظيم المتشدد أبو الحسن المهاجر في رسالة صوتية تم بثها، في وقت متأخر مساء أمس الأحد، الحكومة العراقية بأنها "وكيل لإيران"، وحذر من أنه سيتم استهداف كل من يرشح نفسه أو يصوت في الانتخابات المقررة في 12 مايو القادم.

وقال: "إنا نحذركم يا أهل السنة في العراق من تولي هؤلاء القوم (الشيعة)، وإن مراكز الانتخاب هدف لنا فابتعدوا عنها والقرب منها".

وكان مسؤولون عراقيون قالوا إن مراكز الاقتراع ستخضع لحراسة أمنية مشددة.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر في ديسمبر على تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي كان يسيطر على ثلث العراق في 2014، ولكن المتشددين عادوا إلى استخدام أساليب حرب العصابات، في أعقاب انهيار دولة الخلافة التي أعلنوها.

المصدر: رويترز