مصرع 4 معتمرين بريطانيين في حادث بين مكة والمدينة

لقي أربعة معتمرين بريطانيين مصرعهم صباح السبت، وهم في طريقهم بين الحرمين الشريفين جراء اصطدام حافلة كانت تقلهم بصهريج لنقل الوقود.

وأكد مدير شركة "Hashim Travel" المنظمة للرحلة، ومقرها في بريطانيا، غولفراز زمان أن الحادث أودى بأرواح امرأة ونجلها ورجل وامرأة مسنّين في الستينات والسبعينات من عمرهما، مضيفا أن الحافلة كانت تقل 18 بريطانيا مشاركين في أداء مناسك العمرة، بمن فيهم طفلة في سن ستة أعوام، وتعرض معظمهم لإصابات، ولا يزال خمسة أو ستة منهم على الأقل في مستشفى، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن الحادث وقع قرب قرية الخلاص التي تبعد 48 كم عن مكة، حيث كان البريطانيون في طريقهم إليها.

وأعلنت السفارة السعودية في لندن أنها تعمل مع الخارجية البريطانية على الإصدار الفوري لتأشيرات دخول لأهالي ضحايا الحادث والمصابين.

The Royal Embassy of Saudi Arabia is working with @foreignoffice to issue emergency visas for the families of the deceased and the families of those that were injured. Our thoughts and prayers are with the families of the deceased at this devastating time. https://t.co/CsUsypATxU — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

وأعرب السفير السعودي لدى بريطانيا محمد بن صواف عبر حسابه في "تويتر" عن تعاطفه مع عوائل البريطانيين الذين لقوا حتفهم في الحادث المأساوي.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف