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مصرع 4 معتمرين بريطانيين في حادث بين مكة والمدينة

أخبار العالم العربي

مصرع 4 معتمرين بريطانيين في حادث بين مكة والمدينة
Reuters Amr Dalsh
معتمرون في جبل النور بمكة المكرمة
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لقي أربعة معتمرين بريطانيين مصرعهم صباح السبت، وهم في طريقهم بين الحرمين الشريفين جراء اصطدام حافلة كانت تقلهم بصهريج لنقل الوقود.

وأكد مدير شركة "Hashim Travel" المنظمة للرحلة، ومقرها في بريطانيا، غولفراز زمان أن الحادث أودى بأرواح امرأة ونجلها ورجل وامرأة مسنّين في الستينات والسبعينات من عمرهما، مضيفا أن الحافلة كانت تقل 18 بريطانيا مشاركين في أداء مناسك العمرة، بمن فيهم طفلة في سن ستة أعوام، وتعرض معظمهم لإصابات، ولا يزال خمسة أو ستة منهم على الأقل في مستشفى، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن الحادث وقع قرب قرية الخلاص التي تبعد 48 كم عن مكة، حيث كان البريطانيون في طريقهم إليها.

وأعلنت السفارة السعودية في لندن أنها تعمل مع الخارجية البريطانية على الإصدار الفوري لتأشيرات دخول لأهالي ضحايا الحادث والمصابين.

وأعرب السفير السعودي لدى بريطانيا محمد بن صواف عبر حسابه في "تويتر" عن تعاطفه مع عوائل البريطانيين الذين لقوا حتفهم في الحادث المأساوي.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف

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