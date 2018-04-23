مسؤولون من نظام صدام يقبعون في سجن الناصرية ومحام يؤكد تدهور صحة سلطان هاشم

ما يزال 14 مسؤولا عراقيا من نظام الرئيس الراحل صدام حسين يقبعون في السجن بعد مرور 15 عاما على الاجتياح الأمريكي للعراق.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، التحالف الدولي أعد قائمة من 55 مطلوبا أعدم خمسة منهم وقتل ستة، من بينهم أبناء الرئيس الراحل صدام حسين، عدي، وقصي، خلال مواجهات مسلحة، وتوفي ثمانية أثناء الاعتقال، وأطلقت القوات الأمريكية سراح 16 قبل مغادرتها العراق.



ومن بين السجناء الذين يقبعون في السجن وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، وعبد الباقي عبد الكريم عبد الله أحد أبرز قادة حزب البعث، وآخرون يمثلون كوادر متوسطة في حزب البعث العراقي المنحل، ومسؤولون في الدولة وقادة في الجيش.

وقال بديع عارف، وهو محام يتابع قضايا بعض السجناء، إن معظمهم يقبعون في سجن الناصرية" في جنوبي العراق، وإن ظروف اعتقالهم سيئة جدا، والحالة الصحية لسلطان هاشم متدهورة.

المصدر: السومرية + وكالات