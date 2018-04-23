محمد بن سلمان يوجه برقية لوزير الداخلية السعودي

وجه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، برقية إلى وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود، عقب حادث إطلاق النار في منطقة الخزامي بالقرب من القصر الملكي.

وشكر بن سلمان، أمس الأحد، بن سعود على النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال في برقيته إن المؤشرات أظهرت انخفاضا في نسب جرائم العرض والسرقة والسطو المسلح، كما شمل الانخفاض أعداد الحوادث المرورية والمتوفين بسببها.

وأضاف أنه: "في مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات، ارتفع مستوى الأداء في ضبط المهربين بنسبة 7.1%، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة 35.5%، وفي ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة 34.95%، وفي مجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الإجراءات القائمة في الحملات الأمنية المشتركة عن ضبط 984007 مخالفين حتى تاريخه".

وتابع بن سلمان: "لكم كافة الشكر على هذا الأداء المميز الذي يؤكد حرص الجميع وعزمهم على مواصلة العمل بهمة وعزم".

وتأتي برقية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عقب ليلة مضطربة عاشتها الرياض، مساء السبت، بعد سماع شهود عيان دوي إطلاق نار بمنطقة الخزامي في العاصمة، بالقرب من القصر الملكي.

وأعلنت شرطة الرياض أنها أسقطت طائرة بدون طيار "درون" كانت تطير في منطقة محظورة بالقرب من القصر، وبصورة غير مصرح لها، ما اضطر أجهزة الأمن للتعامل معها.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الداخلية السعودية تعليمات لهواة استخدام الطائرات المسيرة عن بعد "درون" بضرورة الحصول على التصريح اللازم الذي يسمح لهم باستخدامها، إلى حين صدور تنظيم خاص لها.

المصدر: وكالات