وزير الخارجية التونسي من سيئول: العالم يوجه أنظاره إلى شبه الجزيرة الكورية

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن العالم يوجه أنظاره إلى ما سيحدث في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف الجهيناوي، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه مع نظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا في سيئول، إن القمة المرتقبة بين الكوريتين من شأنها أن تؤثر لا على المنطقة فقط، بل وعلى العالم بأسره.

وأشار إلى أن القمة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم بين زعيمي الكوريتين، هي تطور دراماتيكي للأوضاع في المنطقة، مضيفا أن تونس تدرك بشكل جيد مدى أهميتها بالنسبة لكوريا الجنوبية وشبه الجزيرة الكورية والمنطقة المجاورة لها.

بدورها، أكدت الوزيرة كانغ على قوة الروابط بين كوريا الجنوبية وتونس وأهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل الوزير التونسي إلى كوريا الجنوبية لحضور الدورة العاشرة من اجتماعات اللجنة المشتركة بين كوريا الجنوبية وتونس.

وتناقش كوريا الجنوبية وتونس التطور في العلاقات التعاونية الودية بينهما، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1969، وسبل تعزيز التعاون الفعلي في المجالات المختلفة مثل السياسة والاقتصاد والتنمية، بالاعتماد على الخبرات التاريخية المشتركة بين الطرفين.

المصدر: يونهاب