قطر تستنكر اتهام الإمارات لها بتهديد السلامة الجوية

استنكرت الهيئة العامة للطيران المدني القطري بيان هيئة الطيران المدني الإماراتي الذي يتهم قطر بتهديد الأمن والسلامة الجوية بمنطقة الخليج.

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وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أمس الأحد، أن الهيئة أكدت مجددا على أن قطر ملتزمة بأعلى درجات الجودة في المحافظة على معايير الأمن والسلامة للطيران المدني.

وقالت الهيئة القطرية، في بيان لها، إن "الإمارات تتلاعب بالحقائق بقصد تأجيج وتضليل المجتمع الدولي".

وأضافت أن البيان الأخير لهيئة الطيران المدني الإماراتي "هو خير دليل على ذلك، فالحقيقة هي أن الطائرة العسكرية القطرية كانت محلقة باتجاه شمال شرقي قطر، في مهمة معروفة لدى مقدم الخدمات الملاحية في البحرين، إثر دخول طائرة عسكرية إماراتية المياه القطرية دون أخذ إذن مسبق، وفي خط سير مقارب لخط سير الطائرة المدنية الإماراتية المشار إليها في بيان هيئة الطيران الإماراتية".

وذكر البيان أن هذه "ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها الإمارات إرسال طائرات عسكرية للمرور في الأجواء بالتزامن مع مرور طائرات مدنية إماراتية، دون أخذ الإذن من الجهات المعنية في قطر".

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واعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني القطري أن تتالي الشكاوى "المفتعلة" التي تصدر عن هيئة الطيران المدني بالإمارات، مصحوبة بزخم إعلامي ما هو إلا "محاولات غير موفقة للفت الأنظار، بعيدا عن اختراقات طائراتها العسكرية المتعددة للأجواء القطرية منذ بداية الأزمة في يونيو 2017".

ولفتت إلى " أن استمرار مقدم خدمات الملاحة الجوية في البحرين في عدم المهنية وعدم التجاوب والانحياز، في الوقت الذي يفترض فيه الحياد في تقديم خدماته كونه المكلف بإدارة عملية الملاحة في هذه المنطقة، لهو مدعاة للقلق والاستنكار، لا سيما أن الأمر متعلق بتطبيق معايير دولية تستهدف أمن وسلامة المدنيين".

المصدر: صحيفة الشرق القطرية