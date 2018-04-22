المغرب.. تأجيل اجتماع هام دعا إليه االملك محمد السادس

أعلن الديوان الملكي المغربي تأجيل اجتماع هام كان يفترض أن يعقد غدا الاثنين برعاية الملك محمد السادس ويضم رئيس الحكومة سعدالدين العثماني وعددا من الوزراء ونقابيين وولاة ورؤساء جهات.

ولم يذكر موقع هيسبرس الذي نقل الخبر أسباب تأجيل الاجتماع المفاجئ، مرجحا أن الاجتماع سيناقش قضيتي "الحوار الاجتماعي" بين النقابات والحكومة قبل عيدالعمال، فيما أفادت مصادر بأن الأمر يتعلق بنقاش مشروع اللامركزية.

ورفض أكثر من مسؤول تلقى الدعوة، في اتصالات مع هسبريس، أن يفصح عن جدول أعمالها، رابطين ذلك بالجهة المستدعية وهي الديوان الملكي.

واكتفى المصدر الحكومي بالقول "الدعوة مثلما وجهت إلى النقابات وجهت إلينا في الحكومة".

وقبل حوالي أسبوع من عيد العمال العالمي عبرت النقابات عن رفضها لمقترحات الحكومة المقدمة حول مطلب الزيادة في الأجور.

المصدر: هيسبرس