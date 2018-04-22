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وفاة فنانة مغربية بأزمة قلبية في دبي

أخبار العالم العربي

وفاة فنانة مغربية بأزمة قلبية في دبي
AFP / GIUSEPPE CACACE
دبي
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أعلنت وسائل إعلام مغربية وفنانون، الاثنين، وفاة الفنانة المغربية الشابة وئام الدحماني (34 عاما) بأزمة قلبية في دبي بدولة الإمارات حيث تقيم منذ سنوات.

وأحدث نبأ وفاة الدحماني المفاجئة حالة من الصدمة للجمهور والوسط الفني وسط تعبير واسع عن مشاعر الحزن والدعوات للراحلة.

ولم يصدر بعد إعلان رسمي من السلطات في دبي حول ظروف وفاة الدحماني خاصة وأن ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أنها نشرت قبل أيام أنها ترغب في تأجير شقتها في دبي.

وبحسب قناة 2M المغربية، فإن وئام الدحماني تعيش في الإمارات منذ سنوات حيث عملت في البداية في قناة دبي، وانتقلت بعدها إلى عالم الغناء والتمثيل،  كما اشتهرت بعض أعمالها بالطابع الهندي، إذ قدمت برامج عدة تهتم بـ"سينما بوليوود".

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام في تغريدة بحسابها في "تويتر" تترحم فيها على الفنانة المغربية الراحلة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية + تويتر

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