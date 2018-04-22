الدفاع الروسية: خروج أكثر من 2800 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خروج أكثر من 1150 مسلحا وعائلاتهم من القلمون الشرقي بمحافظة ريف دمشق السورية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا (التابع لوزارة الدفاع الروسية)، اللواء يوري يفتوشينكو، إنه "على مدار 24 ساعة، أشرف المركز ووحدات الشرطة العسكرية الروسية على انسحاب 1156 مسلحا وعائلاتهم من القلمون الشرقي عبر ممر الرحيبة الإنساني"، وذلك وفق اتفاق جرى التوصل إليه مع القوات السورية برعاية روسية.

إقرأ المزيد

وأشار مدير المركز ومقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية، إلى أن "35 حافلة نقلت 1117 شخصا إلى عفرين، بمحافظة حلب، فيما تم نقل 39 آخرين إلى مخيم الركبان للنازحين قرب منطقة التنف".

وأوضح يفتوشينكو أن إجمالي عدد المسلحين وأفراد عائلاتهم الذين خرجوا من القلمون الشرقي منذ الجمعة الماضية، يصل إلى 2850".

وسلم المسلحون، بحسب يفتوشنكو، أثناء خروجهم " 9 أسلحة، و8500 قطعة ذخيرة، و212 قنبلة يدوية، وحزاما ناسفا إلى موظفي المركز".

المصدر: سبوتنيك

قدري يوسف