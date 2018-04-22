إعلامي مصري بارز: الجيش الإيراني هيخلصنا من إسرائيل" (فيديو)
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علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على تصريحات عبدالرحيم موسوي قائد الجيش الإيراني، بأن أقصى مدى لعمر إسرائيل هو 25 عاما.
وقال الإعلامي المصري: " لا أريد من أحد أن يتضايق أو يقوم بالدعاء على إسرائيل في الجوامع، هذا الرجل من سيقوم بتخليصنا من إسرائيل".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E": "كمان 25 سنة مش هيكون في إسرائيل".
المصدر: عبر فضائية ONE
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