إعلامي مصري بارز: الجيش الإيراني هيخلصنا من إسرائيل" (فيديو)

علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على تصريحات عبدالرحيم موسوي قائد الجيش الإيراني، بأن أقصى مدى لعمر إسرائيل هو 25 عاما.

وقال الإعلامي المصري: " لا أريد من أحد أن يتضايق أو يقوم بالدعاء على إسرائيل في الجوامع، هذا الرجل من سيقوم بتخليصنا من إسرائيل".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E": "كمان 25 سنة مش هيكون في إسرائيل".

المصدر: عبر فضائية ONE