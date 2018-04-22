البحرين: تصرفات قطر استفزاز وتهديد ويحق لنا اتخاذ كافة الإجراءات ضدها

أدانت الحكومة البحرينية اقتراب مقاتلات قطرية، اليوم الأحد، من طائرة ركاب إماراتية على الممر الجوي الدولي في إقليم البحرين لمعلومات الطيران.

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وقالت الخارجية البحرينية، في بيان أصدرته بهذا الصدد ونقلته وكالة "بنا" الرسمية: "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين اقتراب مقاتلات جوية قطرية من طائرة إماراتية مدنية من نوع أيرباص 320 قادمة من مطار الدمام (السعودية) إلى أبو ظبي، على متنها عشرات الركاب وذلك أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة".

واعتبرت الوزارة البحرينية تصرفات الجانب القطري "استفزازات متكررة تتحمل مسؤوليتها دولة قطر وتمثل ترويعا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتهديدا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأكدت البحرين في بيان وزارتها على حق المملكة "في اتخاذ كافة الإجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة وأجهزة منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية".

وشدد البيان على "تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضمانا لسلامة الطيران المدني وحفاظا على حياة المدنيين والأبرياء".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية أن مقاتلات قطرية اقتربت بشكل خطير وغير آمن من طائرة إماراتية مدنية أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين، وعلى متنها 86 راكبا.

ولم يصدر الجانب القطري حتى الآن أي تعليق رسمي على هذا الاتهام، الذي يجري في ظل استمرار الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

المصدر: بنا + وكالات

رفعت سليمان