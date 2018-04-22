مصر.. جدل حول دمج التعليم العام بالأزهر والأخير يوضح

نفى عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، يوم الأحد، تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي السبت، خلال حضوره اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

ونُسب لوزير التربية والتعليم القول إن هناك محاولات لدمج التعليم العام بالأزهري خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الأمور الدينية اختيارية.

وقال وكيل الأزهر الشريف، إنه تواصل مع وزير التعليم للاستفسار عن صحة ما نسب إليه من تصريحات حول دمج التعليم العام بالأزهري، لاستجلاء حقيقة الأمر، ونفى الوزير التحدث عن دمج التعليمين.

وأضاف شومان أن وزير التعليم تحدث عن تصميم نظام جديد لرياض الأطفال بالتنسيق مع الأزهر، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي دمج بين التعليم العام والأزهري خلال الفترة المقبلة، ولكن سيكون هناك تنسيق بين الطرفين لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وذكر أن مؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم بينهما تعاون وتنسيق دائم لمصلحة التعليم في الدولة، وأن التعليم الأزهري بخصوصيته هو تعليم مصري يقف جنبا إلى جنب مع التعليم العام، ليشكلا تنوعا لا مثيل له في أي بلد في العالم.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية