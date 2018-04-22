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الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير باكستان الجديد لدى سوريا

أخبار العالم العربي

الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير باكستان الجديد لدى سوريا
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الأسد يستقبل السفير الباكستاني الجديد
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تقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، أوراق اعتماد راشد كمال سفير جمهورية باكستان لدى سوريا.

واستقبل الأسد السفير كمال وتبادل معه الحديث وتمنى له "النجاح" في مهامه.

sana.sy
الأسد يستقبل السفير الباكستاني الجديد
/ SANA
الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير باكستان الجديد لدى سوريا

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وتم استقبال السفير الباكستاني الجديد في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.

المصدر: سانا

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