الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير باكستان الجديد لدى سوريا
sana.sy
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k56w
تقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، أوراق اعتماد راشد كمال سفير جمهورية باكستان لدى سوريا.
واستقبل الأسد السفير كمال وتبادل معه الحديث وتمنى له "النجاح" في مهامه.
sana.sy
/ SANA
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.
وتم استقبال السفير الباكستاني الجديد في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.
المصدر: سانا
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)