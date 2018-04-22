الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير باكستان الجديد لدى سوريا

تقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، أوراق اعتماد راشد كمال سفير جمهورية باكستان لدى سوريا.

واستقبل الأسد السفير كمال وتبادل معه الحديث وتمنى له "النجاح" في مهامه.

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/ SANA

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وتم استقبال السفير الباكستاني الجديد في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.

المصدر: سانا