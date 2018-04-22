فيديو.. الشرطة السعودية تعتقل مواطنا حفز طفلا على إطلاق النار في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن سعودي حفز طفلا للعبث وإطلاق النار من سلاح رشاش في أحد المواقع السكنية شرقي العاصمة السعودية.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، في بيان أصدره اليوم الأحد، "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحدهم بتصوير طفل وتحفيزه للعبث بسلاح من نوع رشاش وإطلاق أعيرة نارية بالهواء في أحد الأحياء السكنية شرق العاصمة الرياض دون اكتراث للعواقب، ولخطورة ذلك وما له من تأثيرات تظهر سلبياتها على سلوك الطفل وأقرانه فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة بعد تحليل المقطع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من كشف هوية المصور العابث والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثاني من العمر".

وأضافت شرطة الرياض أنه جرى إيقاف المواطن وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.

وأكد المتحدث أن "شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك، لتحذر من عواقب العبث بالأسلحة وما ينتج عنه من مخاطر وتؤكد على ضرورة تربية النشء على الحذر من استخدامها وغرس قيم احترام الأنظمة والقوانين حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع".

المصدر: وسائل إعلام سعودية رسمية

رفعت سليمان