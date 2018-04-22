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السفير السعودي باليمن: الحوثيون يحتجزون 19 سفينة نفطية

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السفير السعودي باليمن: الحوثيون يحتجزون 19 سفينة نفطية
RT
السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر
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قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، يوم السبت، إن الحوثيين يحتجزون أكثر من 19 سفينة تنقل مشتقات نفطية.

وأكد آل جابر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن يتابع بقلق عميق احتجاز الحوثيين أكثر من 19 سفينة لنقل المشتقات النفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرتهم ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم خلو الميناء في الوقت الراهن.

ونشر السفير السعودي قائمة بالسفن المحتجزة في منطقة رمي المخطاف، مؤكدا أن مدة الاحتجاز تجاوزت 26 يوما.

وأفاد الدبلوماسي السعودي بأن التحالف العربي يصدر التصاريح للسفن الإغاثية والتجارية ويعمل على تسهيل وصولها للموانئ اليمنية وينسق مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM" بشكل مستمر لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومنها سفن المشتقات النفطية الـ19 التي منعت من دخول ميناء الحديدة.

من جهتها نشر مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن جدولا مفصلا بأسماء السفن وتاريخ ووقت دخولها بالإضافة إلى مدة الاحتجاز والبضاعة التي على متنها.

المصدر: وكالات + تويتر

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