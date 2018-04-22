السفير السعودي باليمن: الحوثيون يحتجزون 19 سفينة نفطية

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، يوم السبت، إن الحوثيين يحتجزون أكثر من 19 سفينة تنقل مشتقات نفطية.

وأكد آل جابر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن يتابع بقلق عميق احتجاز الحوثيين أكثر من 19 سفينة لنقل المشتقات النفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرتهم ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم خلو الميناء في الوقت الراهن.

يتابع مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن #YCHO بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران اكثر من ١٩ سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشات ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود اي سفن في الميناء في الوقت الراهن. — محمد ال جابر (@mohdsalj) 21 апреля 2018 г.

ونشر السفير السعودي قائمة بالسفن المحتجزة في منطقة رمي المخطاف، مؤكدا أن مدة الاحتجاز تجاوزت 26 يوما.

بيان بالسفن المحتجزة في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران.... وصلت مدة الاحتجاز اكثر

من ٢٦ يوم pic.twitter.com/YdeBEZOxFM — محمد ال جابر (@mohdsalj) 21 апреля 2018 г.

وأفاد الدبلوماسي السعودي بأن التحالف العربي يصدر التصاريح للسفن الإغاثية والتجارية ويعمل على تسهيل وصولها للموانئ اليمنية وينسق مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM" بشكل مستمر لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومنها سفن المشتقات النفطية الـ19 التي منعت من دخول ميناء الحديدة.

يصدر التحالف التصاريح للسفن الإغاثية والتجارية ويعمل على تسهيل وصولها للموانئ اليمنية وينسق مع آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM بشكل مستمر لرفع المعاناة عن الشعب اليمني ، ومنها سفن المشتقات النفطية ال١٩ التي منعت ميليشيات الحوثي الإيرانية من دخولها لميناء الحديدة. — محمد ال جابر (@mohdsalj) 21 апреля 2018 г.

من جهتها نشر مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن جدولا مفصلا بأسماء السفن وتاريخ ووقت دخولها بالإضافة إلى مدة الاحتجاز والبضاعة التي على متنها.

#بيان بسفن المشتقات النفطية ال١٩ المحتجزة في منطقة رمي المخطاف في ميناء #الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات بعد ان صرح وسهل تحالف دعم الشرعية دخولها للميناء



عدد السفن: (١٩) سفينة

مدة الاحتجاز اكثر من: (٢٦) يومًا pic.twitter.com/OfApTAqbVh — Yemen Humanitarian Operations (@YCHOperations) 21 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات + تويتر