حيدر العبادي: سلاح الجو يتعقب "الإرهابيين" خارج الحدود

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، إن سلاح الجو يلاحق الإرهابيين خارج الحدود وأن القوات الجوية كانت سندا وعونا وشريكا أساسيا في النصر على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار.

وأفاد بيان هنأ فيه العبادي قيادة ومنتسبي القوة الجوية العراقية بالذكرى السابعة والثمانين لتأسيسها، بأن القوة الجوية تلاحق المسلحين وتوجه لهم الضربات خارج الحدود لتأمين البلد من شرورهم ومخططاتهم.

وقال العبادي في البيان إن القوة الجوية الذراع التي كانت سندا وعونا وشريكا أساسيا في النصر الذي تحقق وكانت لها اليد الطولى في النيل من الإرهاب وتأمين غطاء جوي للقطعات العسكرية.

وأضاف أنه بفضل الطيران الحربي عادت المدن العراقية وعمّ الأمن والاستقرار ربوع البلاد.

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يهنئ قيادة ومنتسبي القوة الجوية العراقية بالذكرى السابعة والثمانين لتأسيسها. pic.twitter.com/u85yGAgeg9 — PM Media Office (@IraqiPMO) 22 апреля 2018 г.

وشنت مقاتلات عراقية من طراز F16 الخميس الماضي غارات على مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، بحسب بيان حكومي.

وأعلنت بغداد، في ديسمبر 2017، استعادتها الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.

المصدر: وكالات + المكتب رئيس الوزراء العراقي