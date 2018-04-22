في تقريرها السنوي.. الخارجية الأمريكية تكرر الانتقادات ذاتها للكويت

اعتبرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الصادر يوم الجمعة حول حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، أن ثمة تمييزا ضد الكويتيات بالرغم من تمتعهن بالعديد من الحقوق السياسية.

وقالت الخارجية إن الكويتيات يتمتعن بالعديد من الحقوق إلا أنهن ما زلن غير قادرات على إعطاء الجنسية لأبنائهن في حال تزوجهن من غير كويتيين.

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وأضافت الخارجية الأمريكية في تقريرها الذي احتوى تكرارا لكثير من الانتقادات الواردة في الأعوام السابقة عن الكويت لكن بصيغة أقل حدة من سابقيه، أن هناك كويتيات تعرضن للتمييز في أماكن عملهن، كما أنه لا يتم منح الجنسية لزوجة الكويتي غير المسلمة.

وأشارت إلى أن الحكومة لم تكشف النقاب عن إحصائيات العنف ضد المرأة، ولكن إحصائية منسوبة لجامعة الكويت كشفت عن تعرض 40 في المئة من المتزوجات للعنف في الوقت الذي لا يوجد فيه ملاذ لهؤلاء الضحايا.

وعلى صعيد العمالة، قال التقرير إن العمال الأجانب عرضة لظروف عمل غير مقبولة، وكثيرا ما كانت العمالة المنزلية وغيرها من العمالة غير الماهرة في القطاع الخاص يعملون لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، دون يوم راحة.

وعن حرية التعبير أفاد التقرير بأن الحكومة مازالت تراقب ما يتم نشره عبر الإنترنت لأسباب أمنية، وقامت بإغلاق مواقع تحرض على الإرهاب وعدم الاستقرار، كما أنها قامت بمقاضاة عدد من المدونين الذين اعتبرتهم خالفوا قانون المطبوعات والنشر وقانون أمن الدولة.

وحول الحرية الجنسية، ذكر التقرير أن هناك تمييزا مجتمعيا وتحرشا قائما على الهوية الجنسية، وكذلك هناك تمييز رسمي ولكنه يتم بدرجة أقل، ويعاقب القانون على نشاطات المتشبهين بالجنس الآخر، وأما المتحولون جنسيا من الذكور والإناث فعادة ما يتم رفضهم من قبل أسرهم.

المصدر: صحيفة "الرأي" الكويتية