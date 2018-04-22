جريمة مروعة في مكة تهز السعودية

ذكرت مصادر أمنية سعودية أن جريمة شنيعة هزت اليوم الأحد مكة المكرمة في المملكة كلها حيث أقدم مواطن على ذبح أطفاله البنات الـ3 بالسكين.

وقالت المصادر لوسائل الإعلام السعودية إن الشرطة تمكنت من القبض على الجاني، ولا تزال عناصر الجهات الأمنية في موقع الجريمة بحكم الاختصاص.

وأوضحت صحيفة "سبق" أن مواطنا سعوديا قام بنحر بناته الـ3 داخل منزله وأعمارهن 3 و5 و6 سنوات، مستخدما سكينا حادة وسط انهيار والدتهن.

وباشرت الأجهزة الأمنية المحلية بالتحقيق في الحادثة، وأكدت التحريات المبدأية أن الجاني سعودي الجنسية ومختل عقليا.

كما أضافت المصادر لـ"سبق" أن والدة الأطفال البنات اللاتي تم نحرهن تعرضت لانهيار عصبي ونقلت لمستشفى الملك فيصل بمكة عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وحالتها مستقرة.

وكشفت مصادر أخرى للصحيفة تفاصيل بشعة حول هذه الجريمة، إذ أشارت إلى أن الأم المكلومة استفاقت على صرخات أطفالها البنات بعد أن اقتحم والدهن في الثلاثينيات من عمره غرفتهن في أحد الأدوار بمبنى حي الملاوي وهو يحمل السكين وبدأ بنحرهن واحدة تلو أخرى

وتمكنت الأم من الهرب ودوت صرخاتها مستغيثة بالمارة وبالفعل سمعها أحد الجيران أثناء مروره بالقرب من المنزل وبادر بالاتصال بمركز العمليات الموحدة وتمكن بمساعدة أحد المارة من دخول العمارة والسيطرة على الجاني بحضور فرقة من دوريات الأمن .

وبحسب المصادر فإن الأب لم يظهر عليه أي تأثر بالجريمة أو شعور بالندم وقت وقوعها وقد خرج والدماء تغطي ملابسه.

المصدر: سبق

رفعت سليمان