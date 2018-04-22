اكتشاف سلسلة مقابر جماعية تضم مئات الجثث في الرقة السورية

اكتشف في الأيام الأخيرة بمحافظة الرقة السورية، المحررة من قبضة تنظيم "داعش"، عدد من المقابر الجماعية التي تضم جثث مئات القتلى، بينهم عناصر من الجيش ومسلحون ومدنيون.

ونقلت وكالة "فرانس برس" أمس عن رئيس لجنة إعادة الإعمار في "مجلس الرقة المدني"، عبد لله العريان، تأكيده العثور على مقبرة جماعية في المدينة تضم ما بين 150 و200 جثة تعود للإرهابيين والمدنيين.

وذكر المسؤول أن المقبرة اكتشفت تحت ملعب كرة القدم، قرب المشفى الوطني الذي كان آخر معقل محصن للمسلحين، قبل سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل التحالف الدولي على الرقة في أكتوبر الماضي، موضحا أن الدواعش وعددا من المدنيين كانوا يتحصنون في داخل المشفى، ويبدو أن الملعب كان المكان الوحيد المتاح لهم لدفن القتلى.

كما أكد نشطاء موالون للحكومة السورية العثور على أربع مقابر تضم جثث عناصر الجيش السوري من حامية مطار الطبقة في المحافظة.

ونشر النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر بطاقات هوية وبدلات عسكرية لبعض الضحايا الذين دفنوا في المقبرة الرابعة، وهي بالقرب من قرية الواوي في ريف الرقة الغربي، وعددهم الإجمالي نحو 150 شخصا، مضيفين أن 60 جثة نقلت إلى مشفى حلب لإجراء التحاليل اللازمة بغية تحديد هويتهم.

وأكد مسؤول في الجيش السوري لقناة "العالم" أن المقابر الأربع تضم رفات أكثر من 250 قتيلا.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف