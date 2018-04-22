العراق يعلن مقتل 36 مسلحا من "داعش" في الغارة الجوية داخل سوريا

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، تفاصيل الضربة الجوية، التي نفذتها مقاتلات عراقية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، مؤكدة مقتل 36 عنصر من هذا التنظيم الإرهابي.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان، إن "منتسبي طيران القوة الجوية وجهوا عبر طائرات "F-16" ضربات داخل الأراضي السورية يوم 19 نيسان (أبريل) الجاري لاستهداف الأوكار والعناصر الإرهابية، التي تشكل خطرا على العراق، وفق معلومات دقيقة تفيد بان هناك اجتماعات ونشاطات إرهابية في هذه المواقع".

وأكد البيان أن هذه الضربات حققت أهدافها، ومن بين المواقع، التي تم استهدافها، موقع اجتماع لقيادات داعش، وأسفرت عن مقتل 36 إرهابيا، بينهم قياديون.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الخميس الماضي، عن تنفيذ سلاح الجو العراقي ضربات "مميتة" ضد مواقع تعود لتنظيم "داعش" في سوريا، وهي ليست المرة الأولى، التي يستهدف فيها العراق مواقع للتنظيم داخل الأراضي السورية.

المصدر: وكالات

نادر همامي