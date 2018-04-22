الإمارات تتهم مقاتلات قطرية بتهديد سلامة طائرة مدنية على متنها 86 راكبا

أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية، أن مقاتلات قطرية اقتربت، بشكل خطير وغير آمن، من طائرة إماراتية مدنية أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين، وعلى متنها 86 راكبا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن هيئة الطيران المدني، أن المقاتلات القطرية "هددت سلامة الطائرة أثناء قيامها برحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

وأوضحت الوكالة أن "المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها، وقلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم، تاركة ثوان قليلة قبل اصطدام الطائرتين، مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر، ما أجبر قائدها على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام".

وقالت هيئة الطيران الإماراتية إنها ستقدم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي، مشيرة إلى أن الحادث تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.

المصدر: وام

نادر همامي